Hamburg

Polizisten stoppen Raser auf der Hamburger Köhlbrandbrücke

02.11.2021, 14:51 Uhr | dpa

Polizisten haben im Hamburger Süden in kurzer Zeit gleich zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr wurde eine zivile Funkstreife auf der Köhlbrandbrücke mit erheblicher Geschwindigkeit von einem Auto überholt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Abfahrt war der SUV statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde mit Tempo 135 unterwegs. Die Beamten stoppten den 37 Jahre alten Fahrer. Ihn erwarten danach ein Bußgeld in Höhe von 1360 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Gegen 22.15 Uhr überholte dann ebenfalls ein SUV die zivile Streife auf der Autobahn 7 mit hohem Tempo. Im Baustellenbereich der Anschlussstelle Heimfeld war der Wagen mit bis zu 185 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt war aber nur Tempo 100. Das Fahrzeug wurde auch in einer 80er-Zone nicht langsamer. In Höhe der Anschlussstelle Waltershof stoppte die Polizei den Fahrer. Auf den 44-Jährigen kommen nun 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot zu.