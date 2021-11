Hamburg

Lebensgefährliche Attacke nach Streit: Zwei Männer in U-Haft

04.11.2021, 12:31 Uhr | dpa

Vier Männer haben nach Überzeugung der Polizei in Hamburg-Jenfeld versucht, einen 34-Jährigen zu töten. Sie sollen vor zwei Wochen zum Teil mit Schlagwerkzeugen bewaffnet auf den Mann losgegangen sein und ihn auch dann noch massiv attackiert haben, als er bereits am Boden lag, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Die Gruppe habe erst von ihm abgelassen, als er das Bewusstsein verlor. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und mehrere Armbrüche.

Dem brutalen Angriff war den Angaben nach ein Streit vorausgegangen. Der 34-Jährige hatte mit Begleiter an einem Kiosk Alkohol getrunken, als es zu einem Streit mit zwei mutmaßlichen Mitarbeitern des Kiosks gekommen war. Die zwei 20-Jährigen sollen ihr Opfer anschließend mit zwei weiteren Männern verfolgt, auf einem Gehweg angesprochen und attackiert haben. Danach flohen sie wieder in den Kiosk.

Nach dem Angriff am 22. Oktober ließ sich demnach aber zunächst kein dringender Tatverdacht gegen die Männer begründen. Erst die weiteren Ermittlungen führten dazu, dass Beamte die beiden Hauptverdächtigen festnahmen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen den 30 Jahre alte Kioskbetreiber und einen weiteren 20-Jährigen ermittelt. Gegen sie lagen keine Haftgründe vor.