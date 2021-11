Hamburg

Kontrollen gegen Einbruchskriminalität in Hamburg

04.11.2021, 21:30 Uhr | dpa

Die Polizei in Hamburg war am Donnerstagabend zu mehreren Razzien unterwegs. Dabei kontrollierten die Beamten etwa in Hamburg-Horn zwei Lokale und nahmen mehr als zehn Menschen in Gewahrsam. Laut dem Einsatzleiter war Einbruchskriminalität der Anlass. Das Lagezentrum teilte am Abend mit, dass eine etwas größere Aktion mit diversen Razzien in der Stadt laufe. Weitere Details und Hintergründe nannten die Beamten zunächst nicht.