Hamburg

Betrunkener von Zug erfasst und am Oberschenkel verletzt

06.11.2021, 10:22 Uhr | dpa

Ein angetrunkener Mann ist am Freitagabend in Hamburg von einem Zug erfasst und vergleichsweise leicht verletzt worden. Der 22-Jährige habe im Stadtteil Wandsbek an einem beschrankten Bahnübergang die Sperre umgangen und sei beim Überqueren der Gleise von dem Zug erfasst worden.

"Zum Glück wurde er dabei nur am Oberschenkel getroffen", sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Mann sei mit einer Gruppe unterwegs gewesen. Die Begleiter des Mannes hätten daraufhin unter Schock gestanden.