Hamburg

Dresdner Volleyballerinnen souverän im Pokal-Viertelfinale

07.11.2021, 17:36 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben ihre Pflichtaufgabe in der ersten Hauptrunde des DVV-Pokals souverän gemeistert. Der sechsmalige Pokalsieger setzte sich am Sonntag vor 250 Zuschauern beim Nord-Zweitligisten ETV Hamburg deutlich mit 3:0 (25:10, 25:13, 25:10) durch und steht damit im Viertelfinale, das am Montag ausgelost wird.

DSC-Trainer Alexander Waibl schonte seine Top-Scorerin Maja Storck und auch Nationalspielerin Jennifer Janiska. So bekamen einige Spielerinnen der zweiten Reihe eine Einsatzchance, die die Aufgabe beim Außenseiter aber ebenfalls glänzend meisterten.

Der deutsche Meister war den Hamburgerinnen in allen Belangen deutlich überlegen und spielte von Beginn an sehr konzentriert. Schon nach 55 Minuten verwandelte der DSC mit einer Blockabwehr den ersten Matchball.