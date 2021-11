Vor Hamburger Rathaus

Zaun auf Weihnachtsmarkt zwischen Geimpften und Ungeimpften

09.11.2021, 09:19 Uhr | dpa

Nach einem Jahr Zwangspause können sich Hamburger in diesem Jahr wieder auf einen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz freuen. Für Geimpfte und Ungeimpfte gibt es unterschiedliche Bereiche.



Am Montag haben in Hamburg die Aufbauarbeiten für den historischen Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt begonnen. In den nächsten Tagen werde ein Team die Buden des Marktes aufstellen, weshalb in dieser Zeit auch einige Sattelschlepper im Stadtgebiet unterwegs sein werden, teilten die Veranstalter mit.

Der Markt selbst startet am 22. November in die Saison. Bis zum 23. Dezember können dann die Besucher Mandeln, Glühwein und weihnachtliches Shoppen an den Ständen und Hütten genießen.

Weihnachtsmarkt in Hamburg (Archivbild): Am 22. November eröffnet der Markt. (Quelle: Jannis Große/imago images)



Kein fliegender Weihnachtsmann auf Hamburger Weihnachtsmarkt

Dafür werde der Markt in diesem Jahr in zwei Bereiche aufgeteilt, sagte Sprecherin Heide Mombächer. Im Gastronomie-Bereich, in dem die Besucher Glühwein trinken und essen können, gilt die 2G-Regel, das heißt, dort haben nur vom Coronavirus Genesene und Geimpfte Zutritt. Ein Zaun soll die beiden Bereiche voneinander abtrennen.



Im Händler-Bereich haben alle Besucher Zutritt, es gilt jedoch Abstands- und Maskenpflicht. Auf eine beliebte Attraktion müssen die Besucher auf jeden Fall verzichten: Wegen einer Baustelle wird es in diesem Jahr keinen fliegenden Weihnachtsmann geben, der sonst an einem Drahtseil über die Köpfe der Besucher schwebte.