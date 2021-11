Mordkommission fahndet

Mann soll Freundin niedergestochen haben

08.11.2021, 15:35 Uhr | dpa, t-online

Nach einem versuchten Tötungsdelikt sucht die Polizei in Hamburg nach dem mutmaßlichen Täter. Der Freund des Opfers steht unter Verdacht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Mordkommission Hamburg fahndet nach einem 26-jährigen Tatverdächtigen, der seine 22-jährige Lebensgefährtin in Hamburg-Bramfeld niedergestochen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es am 29. Oktober zwischen dem Mann und seiner Freundin zu einer Auseinandersetzung, teilte die Polizei am Montag mit.

Aus noch ungeklärter Ursache fügte der Mann der jungen Frau mehrere zum Teil lebensgefährliche Stichverletzungen vermutlich mit einem Messer zu. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Nachbarn hatten Polizei und Feuerwehr alarmiert. Durch eine Notoperation konnte das Leben der 22-Jährigen gerettet werden.

Angriff in Hamburg: Zeugen sollen bei Suche helfen

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Stand flüchtete der Mann über das Hausdach des Mehrfamilienhauses und dann weiter in unbekannte Richtung.



Hierbei entledigte er sich teilweise seiner Bekleidung und hinterließ diese auf seinem Fluchtweg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann (etwa 25 bis 30 Jahre, 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Haare) gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können.