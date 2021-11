Schwerer Unfall in Hamburg

Linienbus rast über Mittelinsel – Fahrer verletzt

11.11.2021, 13:41 Uhr | t-online, LKA

Der verunfallte Bus in Hamburg: Die Unfallursache ist noch unklar. (Quelle: HamburgNews)

In Hamburg hat es einen schweren Unfall mit einem HVV-Bus gegeben. Der Fahrer durchbrach eine Absperrung und landete im Gegenverkehr.

Am Donnerstagmorgen ist in Hamburg ein Linienbus der Nummer 173 an der Kreuzung Bramfelder Straße Ecke Wachtelstraße über die Mittelinsel gerast. Er kam erst im Gegenverkehr zum Stehen. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Der HVV-Bus sei leer gewesen, wird ein Polizeisprecher in der "Mopo" zitiert. "Es waren keine Fahrgäste anwesend." Der Unfall hatte sich gegen 8 Uhr morgens ereignet. Dabei habe das Fahrzeug eine Absperrung durchbrochen, so der Bericht weiter.

Hamburg: Bus-Unfall führte zu Störungen im Berufsverkehr

Im Gegenverkehr habe es aber keine Kollision mit anderen Fahrzeugen gegeben. Da die Polizei in beiden Richtungen jeweils eine Fahrspur sperren musste, sei es zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr gekommen.

Die Polizei habe die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und gehe der Frage nach, ob eine Erkrankung des Busfahrers zu dem Unfall geführt hat.