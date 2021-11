Spezialeinheit im Einsatz

Bewaffnete Person verschanzt sich in Rettungswagen

15.11.2021, 18:10 Uhr | t-online, ads

Einsatzfahrzeuge vor Ort in Hamburg-Bergedorf: Ein Mann hat sich an einer Autobahnbrücke in einem Rettungswagen verschanzt. (Quelle: HamburgNews)

In Hamburg hat sich eine bewaffnete Person in einem Rettungswagen verschanzt. Eine Spezialeinheit ist vor Ort im Einsatz. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet spielt sich der Vorfall an einer Autobahnbrücke am Curslacker Neuer Deich ab: Eine Person hat sich in Hamburg-Bergedorf mit einem Messer in einem Rettungsfahrzeug verschanzt. Das bestätigte die Polizei gegenüber t-online. Die Spezialeinheit USE der Hamburger Polizei ist im Einsatz.



Auslöser des Einsatzes war der Polizeisprecherin zufolge eine Person, die sich jenseits des Brückengeländers aufhielt. Sie sei jedoch dann von der Brücke herunter gekommen und befinde sich jetzt in einem eingetroffenen Rettungswagen, wo sie nun mit einem Messer droht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich nur die bewaffnete Person in dem Fahrzeug. Spezialkräfte der USE verhandeln nach Informationen eines Reporters vor Ort mit der Person. Der Einsatz läuft.

