Hamburg

Hilfe von Steffi Graf: Therapiepraxis für geflüchtete Kinder

16.11.2021, 14:24 Uhr | dpa

Hamburg (dpa) – Tennis-Legende Steffi Graf (52) hat ihr soziales Engagement in Hamburg weiter ausgebaut. Im Beisein von Schulsenator Ties Rabe (SPD) eröffnete das Projekt "HonigHelden", das die mehrfache Wimbledon-Siegerin mit ihrer Stiftung "Children for Tomorrow" unterstützt, am Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum im Stadtteil Wilhelmsburg eine Therapiepraxis für geflüchtete Kinder.

"So kann es gelingen, traumatisierten Kindern mit Fluchterfahrung in vertrauter Umgebung für sie passende Therapieangebote zu machen", sagte Graf. "HonigHelden" war kürzlich auch mit dem mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Stiftungspreis ausgezeichnet worden. Es ist seit 2017 an verschiedenen Standorten in der Hansestadt aktiv. Bislang konnten so 234 Kinder therapeutisch behandelt werden.

Dagmar von Linde-Suden, Gesamtleiterin des Wilhelmsburger Zentrums, freute sich über das neue Angebot: "Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag - alles zusammen." Steffi Graf nahm das Lob dankend entgegen: "Es tut unheimlich gut, das zu hören."

Künftig wird einmal pro Woche eine Psychotherapeutin vor Ort sein und sich um die Sorgen und Nöte der Kinder kümmern. Bundesweit erstmals sei es gelungen, für eine Therapiepraxis auf einem Schulgelände eine Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung auf die Beine zu stellen.