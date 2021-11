Überfall in Hamburg

Entführter Mann springt aus fahrendem Auto

17.11.2021, 08:22 Uhr | pb, t-online

Mutmaßliches Entführungsopfer in Hamburg: Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Blaulicht-News)

Kurioser Polizeieinsatz in Hamburg: Ein junger Mann wurde Opfer von Entführern. Nach einem Kampf gelang ihm schließlich die Flucht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In Hamburg-Billstedt ist es am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen: Dort wurde ein Mann offenbar zum Entführungsopfer. Unbekannte zerrten ihn in ein Auto.



Wie die Polizei der "Hamburger Morgenpost" bestätigte, sei der 29-Jährige gegen 18.30 Uhr von den Unbekannten vor seiner Wohnung abgepasst und in ihr Auto gerissen worden. Dort soll das Opfer dann verprügelt und gewürgt worden sein. Der Mann trug Prellungen und Schürfungen davon.



Übergriff in Hamburg: Opfer in Klinik eingeliefert

Wie die Polizei der Zeitung und einem Reporter vor Ort weiter berichtete, sei dem Mann dann anschließend doch noch die Flucht vor seinen Peinigern gelungen – er stürzte sich demnach aus dem fahrenden Auto.



Der junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.