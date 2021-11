Hamburg

Festnahme nach Schüssen auf Männer in Hamburg-Harburg

17.11.2021, 14:41 Uhr | dpa

Nach Schüssen auf zwei Männer in Hamburg-Harburg am Wochenende hat es eine Festnahme gegeben. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Weitere Details nannte er nicht. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den mutmaßlichen Schützen handelt und ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll, war daher zunächst unklar. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Auf die 25 und 41 Jahre alten Männer war am Sonntag in der Nähe des Einkaufszentrums Phoenix-Center mehrmals gefeuert worden. Die Männer erlitten schwere Verletzungen, der Jüngere schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nach der Attacke hatten mehr als 15 Streifenwagen nach dem Schützen gesucht. Zudem waren Beamte mit Maschinenpistolen im Einsatz. Die Hintergründe der Tat waren am Mittwoch weiter unklar.