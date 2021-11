Mehr als 300 Schüler krank

Ursache für Darmvirus an Hamburger Grundschule gefunden

24.11.2021, 11:14 Uhr | t-online, EP

Stühle sind in einem Klassenzimmer auf den Tischen aufgestelt (Symbolbild): Die halbe Schule war von dem Virusausbruch betroffen. (Quelle: photothek/imago images)

Verfrühter Schulschluss: Weil bei der Hälfte aller Schüler einer Hamburger Grundschule plötzlich eine Viruskrankheit ausgebrochen war, musste der Unterricht sofort beendet werden. Nun ist die Ursache klar.

In einer Schule in Hamburg musste wegen eines mysteriösen Virusausbruches der Unterricht abgebrochen werden. Der Sprecher der Hamburger Schulbehörde, Peter Albrecht, bestätigte dies gegenüber dem "Hamburger Abendblatt". Mehr als 300 Schüler und 25 Lehrkräfte und waren plötzlich an dem Virus erkrankt und klagten über Magen-Darm-Probleme.

Zunächst war unklar, was diese Krankheitswelle ausgelöst hatte. Laut "Stern" waren dann Proben zum Institut für Hygiene und Umwelt geschickt worden. Dort habe sich der Verdacht bestätigt: Norovirus. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsamtes gegenüber "RTL".

Die erkrankten Schüler und Lehrkräfte dürften erst zwei Tage nach dem Abklingen der Symptome wieder in die Schule kommen, heißt es. Das Schulgebäude sei außerdem desinfiziert worden.