Hamburg

Versuchter Mord in Kleingartenverein: Urteil am 25. November

18.11.2021, 16:44 Uhr | dpa

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Quelle: dpa)

Im Prozess um einen versuchen Mord in einem Hamburger Kleingartenverein soll am 25. November (12.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Das teilte die Gerichtspressestelle am Donnerstag mit. Der 32 Jahre alte Angeklagte soll im Januar 2021 zwei Zivilpolizisten attackiert und schwer verletzt haben. Die Beamten hatten ihn beim Einbruch in zwei Gartenlauben überrascht. Die Staatsanwaltschaft hat für den aus Rumänien stammenden Angeklagten unter anderem wegen zweifachen versuchten Mordes sieben Jahre und fünf Monate Haft beantragt. Die Verteidigung hat eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung beantragt.