Hamburg

Alfons freut sich über ruhige Momente bei Auftritten

19.11.2021, 06:27 Uhr | dpa

Wenn es bei einem seiner Auftritte kurzzeitig ruhig im Saal wird, hat der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi alias "Alfons" damit kein Problem. Im Gegenteil. "Auf der Bühne habe ich immer sehr viel Spaß, wenn die Leute lachen und dann gibt es Momente, in denen niemand was sagt und niemand lacht. Und dann sage ich zwei, drei Sätze. Und dann kriege ich Mails - manchmal einen Monat später", sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Darin stehe dann, dass einer der Besucher wochenlang über einen dieser Sätze nachgedacht und mit seinem Ehepartner drüber geredet habe. "Das ist für mich das Mega-Kompliment", so der Wahl-Hamburger, der als TV-Reporter Alfons mit orangefarbener Trainingsjacke, Puschelmikro und französischem Akzent bekannt geworden ist.

Peterfalvi konfrontiert bei seinen Auftritten auf der Bühne und vor der Kamera mit frechen Straßeninterviews und scheinbar naiven Fragen die Menschen mit ihren eigenen Vorurteilen und Ansichten. Es reiche ihm schlicht nicht, nur auf der Bühne zu stehen und ein paar Witze zu erzählen. "Das bin ich nicht, das reicht mir überhaupt nicht. Da fühle ich mich leer.

Wenn er die Chance habe, dass Leute ihm zuhören, dass wolle er das nicht nur für flache Witze nutzen. "Ich mache gerne flache Witze. Aber ich will natürlich dieses Privileg nutzen, um letztendlich zu kommunizieren, was ich spüre. Ich will etwas senden." Er frage gern Dinge, auf die es letztendlich keine Antwort gebe und es gleichzeitig spannend sei, sich die Frage zu stellen und damit wach zu bleiben. "Für mich ist es ein schöner Moment mit den Leuten zusammen. Und ich freue mich, wenn die Leute was mit nach Hause nehmen." Sein neues Programm "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?" komme demnächst auf die Bühnen.