Hollatz übt Selbstkritik nach Rückschlag in Crailsheim

21.11.2021, 10:41 Uhr | dpa

Nach der deutlichen Niederlage der Hamburg Towers bei den Hakro Merlins Crailsheim und dem Ende der Siegesserie hat Justus Hollatz die mangelnde Einstellung seines Teams beklagt. "Die Intensität hat gefehlt. Crailsheim hat jeden Loose-Ball bekommen, wir haben nicht genug gekämpft, immer wieder die Köpfe hängen lassen", monierte der Towers-Profi nach dem glatten 73:90 (30:51)-Rückschlag am Samstagabend. Die Hanseaten, bei denen Maik Kotsar und Eddy Edigin fehlten, hatten zuvor fünfmal in Serie gewonnen und waren zeitweilig Tabellenführer der Basketball-Bundesliga gewesen.

Hollatz, der mit 18 Punkten eine persönliche Bestmarke aufstellte, relativierte seine Kritik aber auch: "Wir haben zwar versucht, in der zweiten Hälfte zurückzukommen, das ist hier jedoch nicht einfach. Dass wir nicht aufgegeben haben, ist das einzige Positive, was wir heute mitnehmen können." Ähnlich äußerte sich Pedro Calles. "Trotz des Resultats bin ich bin stolz auf meine Spieler, sie haben trotz der Niederlage guten Charakter gezeigt", befand der Coach.

Das Team hat aufgrund der WM-Qualifikationsspiele der DHB-Auswahl nun vier Tage frei. Hollatz wird allerdings zur Nationalmannschaft reisen, die gegen Estland am Donnerstag (19.00 Uhr) und in Polen am kommenden Sonntag (20.00 Uhr) antritt.