Hamburg

Wieder Busverkehr in der Hamburger Mönckebergstraße

24.11.2021, 12:55 Uhr | dpa

Durch die Hamburger Möckebergstraße fahren nach monatelanger Unterbrechung wieder Linienbusse. Die Baustelle für den barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Haltestelle in der Straße sei so weit vorangekommen, dass sie verkleinert werden konnte, teilte die Hamburger Hochbahn am Mittwoch mit. Allerdings geht es für die Busse ebenso wie für Taxen und Fahrradfahrer erstmal nur im ampelgesteuerten Blockverkehr durch die Einkaufsstraße.

Zu den Arbeiten in der U3-Haltestelle gehört neben dem Einbau von Aufzügen die Erhöhung der Bahnsteige für einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg. Zusätzlich werden Leitsysteme für sehbehinderte Menschen eingebaut und die Haltestelle insgesamt saniert.

Die Haltestelle Mönckebergstraße ist Teil des Gesamtprojekts "U3 Innenstadt". Zwischen Baumwall und Hauptbahnhof gibt es mehrere Baustellen, zum Beispiel an den Stationen Rathaus und Rödingsmarkt sowie in Tunneln. Die U3 soll ihren Betrieb am 27. März 2022 in der Innenstadt wieder aufnehmen. Die Sperrung zwischen Baumwall und Hauptbahnhof besteht seit Februar.