Hamburg

Polizei schließt Diskothek wegen Corona-Verstößen

28.11.2021, 11:05 Uhr | dpa

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag eine Diskothek in Hamburg-Barmbek wegen Corona-Verstößen geschlossen. Es habe Hinweise gegeben, dass in dem Club die geltenden Corona-Verordnungen nicht beachtet wurden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Daraufhin sei das Lokal überprüft worden. Dabei wurde laut Polizei unter anderem festgestellt, dass bei den Einlasskontrollen nicht auf die in Hamburg für Clubs geltenden 2G-Regeln geachtet wurde. Hinzu kamen diverse andere Verstöße. Die Diskothek sei deshalb geschlossen worden, teilte die Polizei mit. Wie viele Feiernde sich zu diesem Zeitpunkt in dem Club aufgehalten hatten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.