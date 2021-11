Anschlag auf iranisches Konsulat

Polizei fahndet mit Schuhbild nach mutmaßlichen Brandstiftern

29.11.2021, 11:06 Uhr | t-online

In Hamburg sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Brandstiftern. Bisher konnten die Männer nicht identifiziert werden. Doch nun hat die Polizei ein Foto eines auffälligen Kleidungsstücks von einem der Täter veröffentlicht.

Mit einem Bild von einem Schuh bittet die Polizei in Hamburg um Hinweise zu einer Brandstiftung. Nach einem Feuer am Iranischen Generalkonsulat in Hamburg sucht die Polizei nach den Brandstiftern mit Bildern aus einer Überwachungskamera.

Am vorvergangenen Freitag (19. November) haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens zwei Männer eine Flüssigkeit vor dem Eingangsbereich des Konsulats ausgeschüttet und dann angezündet. Durch das Feuer wurde das Portal beschädigt. Verletzte gab es nicht. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Einer der mutmaßlichen Täter trug eine Maske vor dem Gesicht: Ein weiterer soll sich entfernt vom Eingang aufgehalten haben. (Quelle: Polizei Hamburg/imago images)



Hamburger Polizei sucht Zeugen

Einer einer der Verdächtigen wurde bei dem Angriff von einer Kamera gefilmt. Er wird von den Ermittlern wie folgt beschrieben: Der Tatverdächtige soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Zur Tatzeit trug er einen dunkelblauen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze und einen dunklen Schal vor dem Gesicht. Seine Schuhe hatten ein auffälliges neongelbes Markenzeichen an der Seite.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Nummer 040/4286-56789 zu wenden.