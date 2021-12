Hamburg

Hamburg Sea Devils verpflichten Lamar Jordan

01.12.2021, 15:25 Uhr | dpa

Die Hamburg Sea Devils haben für die neue Saison in der European League of Football einen Spieler mit NFL-Erfahrung verpflichtet. Lamar Jordan, der von Mai bis September 2018 bei den Atlanta Falcons unter Vertrag war, soll das Angriffsspiel der Hamburger beleben. Der 27-Jährige spielte zuletzt für die Massachusetts Pirates in der National Arena League Hallen-Football. In seiner College-Zeit war Jordan als Quarterback aktiv.

"Mit ihm bekommt unsere Offensive noch mal eine ganz andere Dynamik, und ich bin mir sicher, dass wir uns auf einige spektakuläre Spielzüge von ihm freuen können", sagte General Manager Max Paatz über die Neuverpflichtung.