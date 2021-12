Mindestens ein Verletzter

Fassade von Wohnhaus stürzt nach Explosion ein

02.12.2021, 11:22 Uhr | dpa

Das zerstörte Haus in Hamburg-Ottensen: Was die Explosion ausgelöst hat ist noch unklar. (Quelle: Blaulicht-News.de)

Einsatz in Hamburg: In einem Wohnhaus kam es zu einer Verpuffung oder einer Explosion. Rettungskräfte sind bereits vor Ort.

Vermutlich wegen einer Explosion oder einer Verpuffung ist die Fassade eines dreigeschossigen Wohnhauses im Hamburger Stadtteil Ottensen am Donnerstagmorgen fast komplett eingestürzt.

Es soll mindestens einen Verletzen geben, sagte eine Polizeisprecherin in Hamburg. Medienberichten zufolge ist sie "schwerst verletzt". Weitere Erkenntnisse habe sie bislang noch nicht. Rettungs- und Einsatzkräfte seien bereits vor Ort.

Die Feuerwehr ist vor Ort: Berichten zufolge wurde mindestens eine Person schwerst verletzt. (Quelle: Blaulicht-News.de)

Kindergarten in der Nachbarschaft

Wegen des Notfalls kommt es den Angaben zufolge zu Straßensperrungen im Bereich südlich des Bahnhofs Altona. Trümmerteile haben einen Kleinbus unter sich begraben und parkende Autos getroffen, so das Nachrichtenportal "Tag24". Laut dem Portal ereignete sich das Unglück an der Kreuzung Winterstraße Ecke Braunschweiger Straße. In der Nachbarschaft befinde sich ein privater Kindergarten.