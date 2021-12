Hamburg

41 Prozent der Stadtteilschulabsolventen finden Lehrstelle

02.12.2021, 12:30 Uhr | dpa

Trotz Corona-Pandemie und einem geringeren Lehrstellenangebot haben in diesem Jahr 41 Prozent aller Hamburger Stadtteilschüler direkt nach ihrem Abschluss einen Ausbildungsplatz gefunden. Das seien bei einer geringfügig kleineren Gesamtschülerzahl sogar 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019, teilte die Schulbehörde am Donnerstag mit. Damals fanden den Angaben zufolge 1698 Jugendliche sofort eine Lehrstelle. Diesmal seien es 1692 Jugendliche gewesen. Inklusive jener Schülerinnen und Schüler, die erst nach einem Jahr und diversen Fördermaßnahmen in eine Ausbildung kamen, zählte die Behörde insgesamt 3155 neue Azubis. Das entspreche rund 76 Prozent der durchschnittlichen Jahrgangsstärke der Schulabgänger an den Stadtteilschulen nach der 10. Klasse.