Kiel

Wolken und Schneeschauer zum Wochenende: Sturm an Küsten

03.12.2021, 08:39 Uhr | dpa

An den Küsten im Norden wird es zum Wochenende erneut stürmisch. Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, sind am Freitag vor allem an der Nordseeküste schwere Sturmböen zu erwarten, die ihren Höhepunkt am Nachmittag erreichen. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 Grad an den Küsten und 2 bis 5 Grad im Binnenland. Am Samstag flaue der Wind zunächst ab, dafür könne es zum Abend hin Schneefälle geben, sagte die Meteorologin. Am Sonntag sind ebenfalls immer wieder Schneeschauer, aber auch Regenfälle möglich. Die Temperaturen sinken leicht auf maximal 6 Grad an den Küsten und 2 bis 4 Grad im restlichen Norden. Im Tagesverlauf wird es zudem laut DWD wieder windiger, diesmal ist vor allem an der Ostseeküste, aber auch Richtung Helgoland mit Sturmböen zu rechnen.