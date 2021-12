Hamburg

Nordex sichert sich Großauftrag in Texas

03.12.2021, 16:27 Uhr | dpa

Der Windkraft-Anlagenbauer Nordex hat sich einen Großauftrag in den USA gesichert. Der Hamburger Konzern soll für den texanischen Windpark "El Sauz" 67 Turbinen-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt liefern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zudem habe der Konzern einen fünfjährigen Service-Vertrag abgeschlossen. Betreiber des Windparks ist der US-Konzern Jera Americas. Laut Mitteilung will Nordex die Anlagen im kommenden Sommer installieren. Gemessen an der Leistung ist es für Nordex einer der größten Aufträge des Jahres.