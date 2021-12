Verbotenes Pflanzenschutzmittel

Gift-Einsatz in Hamburg – mehrere Rettungskräfte im Krankenhaus

06.12.2021, 07:42 Uhr | t-online

Einsatzkräfte in Chemikalienschutzanzügen: Mehrere Feuerwehrleute und Polizisten kamen in Kontakt mit dem Gift. (Quelle: HamburgNews)

Großeinsatz in Hamburg: Bei einem Rettungseinsatz hatten mehrere Kräfte von Polizei und Feuerwehr Kontakt zu einem verbotenen giftigen Stoff. Sie kamen in ein Krankenhaus.

In Hamburg-Kirchwerder waren Feuerwehr und Polizei am Sonntag im Einsatz: Mehrere Beamte und Feuerwehrleute kamen auf dem Gelände einer Tischlerei mit dem Pflanzenschutzmittel E605 in Kontakt, sodass sie vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Das bestätigte die Polizei der "Mopo".

Die Feuerwehr im Einsatz vor der Polizeiwache in Bergedorf: Nach dem Einsatz mussten mehrere Gebäude dekontaminiert werden. (Quelle: HamburgNews)

Die Feuerwehr musste mehrere Einsatzorte, darunter auch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchwerder Süd sowie das Polizeikommissariat 43 Bergedorf dekontaminieren. Insgesamt 70 Feuerwehrleute waren wegen des Gifts im Einsatz.

E605 ist seit 20 Jahren in Europa verboten. Bei dem Stoff handelt es sich um ein lebensgefährliches Pflanzenschutzmittel.