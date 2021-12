Hamburg

Hamburg Wasser stellt ersten Regenreport der Hansestadt vor

09.12.2021, 01:35 Uhr | dpa

Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal stellt der Wasserversorger Hamburg Wasser heute den ersten Regenreport für die Hansestadt vor. Neben der Frage, wie sich der Regen in Hamburg in den vergangenen Jahren verändert hat, soll in dem Bericht auch darauf eingegangen werden, ob Überflutungen wie im Ahrtal auch in Hamburg möglich wären und welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um mit extremen Wassermassen zurechtzukommen. Für den Report wurden den Angaben zufolge Daten aus den Regenschreibern im Hamburger Stadtgebiet systematisch ausgewertet und mit früheren Daten verglichen. So wolle man subjektiv empfundene Wetterextreme in einen objektiven Kontext bringen, hieß es.