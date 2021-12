Hamburg

IHK Hannover tritt der IHK Nord bei

09.12.2021, 14:25 Uhr | dpa

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover tritt zum Jahreswechsel der länderübergreifenden IHK Nord bei. Mit dem Beitritt der drittgrößten IHK Deutschlands vertrete die IHK Nord künftig knapp 900.000 norddeutsche Unternehmen, teilte das Kammernbündnis am Donnerstag in Hamburg mit. Das entspreche in etwa der Wirtschaftskraft Schwedens. Der Einfluss der IHK Nord auf Bundes- und EU-Ebene werde damit wachsen.

Der Präsident der IHK Hannover, Gerhard Oppermann, erklärte, man wolle sich gemeinsam für eine länderübergreifende Wirtschaftspolitik einsetzen. Laut IHK Nord gehören dazu beispielsweise eine Beschleunigung des Planungsrechts sowie der Aufbau einer norddeutschen Wasserstoffwirtschaft.

In der IHK Nord sind bisher zwölf Industrie- und Handelskammern aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vertreten. Die Mitgliedschaft der IHK Hannover in der IHK Niedersachsen bleibt vom Eintritt in die IHK Nord unberührt.