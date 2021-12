Hamburg

Hamburg bekommt mehr Biontech - Unter 30-Jährige profitieren

09.12.2021, 18:05 Uhr | dpa

Aus einem Kontingent der EU erhält Hamburg vom Bund eine Sonderlieferung Biontech. Der Corona-Impfstoff werde vom Wochenende an für die Impfung von unter 30-Jährigen zur Verfügung stehen, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Zum genauen Umfang der Lieferung konnte eine Sprecherin keine Angaben machen. Sie sei aber so groß, dass sie die für diese Woche bestellte, aber ausgebliebene Lieferung von 26 000 Dosen kompensiere.

Ausreichend vorhanden ist in Hamburg der Impfstoff von Moderna, mit dem laut Ständiger Impfkommission aber keine unter 30-Jährigen versorgt werden sollen. Darum sei für die Auffrischungsimpfungen für über 30-jährige Hamburger vor allem Moderna vorgesehen. Bei den städtischen Impfstellen können sich Menschen unter 60 eine sogenannte Booster-Impfung frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung abholen. Über 60-Jährige können ihre Impfung bereits nach fünf Monaten auffrischen lassen.

Impftermine können nach Angaben der Behörde von nächster Woche an gebucht werden. Auch die Impfstellen ohne Terminvereinbarung seien zurzeit nicht komplett ausgelastet. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt, sich nicht gleich zu Beginn der Öffnungszeit anzustellen, sondern erst am Nachmittag oder gegen Abend zu kommen. Von den sieben Impfstellen in den Bezirken ist den Angaben zufolge lediglich die in Harburg (Phoenix-Center) stark ausgelastet.