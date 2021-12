Versuchter Waffenkauf

Hamburger Polizei verhinderte offenbar Anschlag

10.12.2021, 14:16 Uhr | t-online, fas

In Hamburg haben Ermittler offenbar einen islamistischen Terroranschlag verhindert. Laut den Sicherheitsbehörden soll ein Mann versucht haben, Waffen zu kaufen und Chemikalien zum Bau einer Bombe besessen haben.

Ein 20-Jähriger hat offenbar einen islamistischen Anschlag in Hamburg geplant: Wie die Sicherheitsbehörden am Freitag bekannt gaben, soll der Deutsch-Marokkaner Abdurrahman C. versucht haben, im Darknet eine Waffe und eine Handgranate zu kaufen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einer Durchsuchung seien Chemikalien für den Bau einer Bombe gefunden worden, berichtet der "Spiegel".

Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz erlassen worden. Laut dem Bericht soll C. beim Versuch des Waffenkaufs an verdeckte Ermittler geraten sein. Die Beamten seien zum Schein darauf eingegangen, Ende August sei er dann bei einer inszenierten Übergabe festgenommen worden.

Hamburger Behörden: Keine konkrete Anschlagsgefahr mehr

Auf einer Pressekonferenz am Freitag sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), die mögliche Sprengkraft der Chemikalien hätte "erhebliche" Zerstörungen anrichten können. Es handele sich bei den Plänen um einen "sehr, sehr ernsten Vorgang". Eine konkrete Anschlagsgefahr soll nicht mehr bestehen.

Zuletzt seien laut den Ermittlern bei Razzien die Wohnungen von 16 Personen aus dem Umfeld des Verdächtigen durchsucht worden. Dabei seien Handys und andere Datenträger beschlagnahmt worden.