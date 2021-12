Hamburg

Elbphilharmonie leuchtet für die Menschenrechte in Blau

10.12.2021, 19:27 Uhr | dpa

Zum Tag der Menschenrechte leuchteten am Freitag zahlreiche Wahrzeichen in Deutschland in Blau, darunter auch die Hamburger Elbphilharmonie. Neben dem Konzerthaus wurden noch die Paulskirche in Frankfurt am Main, die Gedächtniskirche in Berlin und der Friedensengel in München angestrahlt, wie die Organisation Human Rights Watch mitteilte. Die Städte wollen damit ein Zeichen für die Menschenrechte setzen.

"Immer mehr Städte in Deutschland schlieβen sich der Bewegung an, ihre Wahrzeichen in Blau zu beleuchten", sagte Nesrin Thomsen von Human Rights Watch. "Dies ist in Zeiten der Pandemie ein wichtiges Zeichen, dass Krisen nationaler und globaler Tragweite nur durch solidarisches Handeln und auf der Grundlage der Menschenrechte überwunden werden können."

Weltweit wird am 10. Dezember der Tag der Menschenrechte gefeiert, um an die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 zu erinnern. Das Dokument hält die unveräußerlichen Rechte fest, die für alle Menschen gelten.