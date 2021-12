Hamburg

Unbekannte erbeuten mehr als 100 000 Euro mit Schockanruf

12.12.2021, 15:39 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben nach einem Schockanruf Wertgegenstände von mehr als 100 000 Euro von einer Seniorin in Hamburg erbeutet. Den Ermittlungen der Polizei zufolge erhielt die 81-Jährige am Donnerstag einen Anruf von einer weinenden Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab. Dann habe ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch übernommen und von einem tödlichen Unfall berichtet, den die Enkelin verursacht haben soll, teilte die Polizei am Sonntag mit. Schließlich habe ein angeblicher Pflichtverteidiger gesagt, gegen Zahlung von 200 000 Euro könne er eine Inhaftierung verhindern.

Die geschockte Seniorin habe einen Rucksack mit Schmuck, Münzen und Gold im Wert von mehr als 100 000 Euro gepackt und an ihrer Wohnung einem angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse ausgehändigt. Später seien ihr Zweifel gekommen, sie habe Kontakt zu ihrer Enkelin aufgenommen und die Polizei verständigt.