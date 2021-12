Hamburg

Sommerferien-Termine 2025 bis 2030 stehen für Hamburg fest

13.12.2021, 06:34 Uhr | dpa

Die Sommerferien-Termine 2025 bis 2030 stehen fest. Sie beginnen in Hamburg in diesem Zeitraum frühestens am 1. Juli und nicht mehr wie in früheren Jahren teilweise schon Ende Juni. 2025 haben die Schüler in der Hansestadt vom 24. Juli bis 3. September frei. 2026 starten sie am 9. Juli in die Ferien und können sich bis zum 19. August erholen. 2027 bis 2029 beginnen die sechswöchigen Ferien für sie immer am 1. Juli. 2027 und 2028 gehen sie dann bis zum 11. August, 2029 hören sie einen Tag früher, also am 10. August, auf. 2030 ist die freie Zeit vom 4. Juli bis 14. August geplant. Die Termine lagen der Deutschen Presse-Agentur vor.