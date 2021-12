Anschlag in Hamburg verhindert

Ermittlungen gegen Terrorverdächtigen laufen

13.12.2021, 19:30 Uhr | dpa

Autos fahren an einem McDonald's Restaurant in der Kieler Straße vorbei (Archivbild): Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants gelang es den Ermittlern, den Mann zu verhaften. (Quelle: Georg Wendt/dpa)

Mit einer Bombe soll ein Mann in Hamburg geplant haben, möglichst viele Menschen zu verletzen und zu töten. Die Polizei konnte einen Anschlag vereiteln. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Nach dem Bekanntwerden der Terrorpläne eines mutmaßlichen Islamisten in Hamburg hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Grund sei die besondere Bedeutung des Falls, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag auf Anfrage. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Die Hamburger Sicherheitsbehörden hatten am Freitag über die Festnahme eines 20 Jahre alten Deutsch-Marokkaners informiert, der bereits seit Ende August in Untersuchungshaft sitzt. Er hatte den Angaben zufolge versucht, im Darknet bei einem verdeckten Ermittler eine Pistole mit Munition und eine Handgranate zu kaufen. Der Übergabeort sollte der Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Kieler Straße in Hamburg sein. Dort sei der Mann dann verhaftet worden.

Wohnungen von Kontaktpersonen durchsucht

Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung seien dann Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden worden. Am vergangenen Mittwoch hatten Ermittler in mehreren Bundesländern Wohnungen von Kontaktpersonen des Terrorverdächtigen durchsucht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Generalbundesanwalt den Fall übernommen, weil die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten gewesen seien. Der Mann habe einen Anschlag mit möglichst viele Toten und Verletzten verüben wollen, und die Materialien hätten ausgereicht, um eine verheerende Wirkung zu erzielen. Zudem sei er in die radikale Szene eingebettet gewesen.