Hamburg

Zwei Autos prallen in Hamburg zusammen: Fünf Verletzte

14.12.2021, 05:41 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Hamburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Dienstag. Eine 21-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem Auto aus einer Grundstückszufahrt auf die Bundesstraße 73. Dabei übersah sie vermutlich das Auto eines 26-Jährigen, das mutmaßlich zu schnell unterwegs war. Bei dem Zusammenprall wurden die Fahrerin und ihre Beifahrer - eine 70-Jährige und ein 75-Jähriger - schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos und seine 25-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Die Straße wurde für zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.