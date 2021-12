Hamburg

Zeitung: Zukunft von Hamburgs Alidou entscheidet sich bald

15.12.2021, 10:32 Uhr | dpa

Die Entscheidung über die Zukunft von HSV-Talent Faride Alidou naht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) will sich der umworbene Nachwuchsstürmer nach dem letzten Punktspiel des Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 mit seinem Management beraten und dann zeitnah eine Entscheidung treffen. Dem Bericht zufolge spricht viel dafür, dass der 20 Jahre alte Stürmer seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim HSV nicht verlängern und den Nordclub ablösefrei verlassen wird.

Der heißeste Kandidat als neuer Verein des U20-Nationalspielers soll weiterhin Eintracht Frankfurt sein. Allerdings werden auch weitere namhafte Bundesliga-Vereine als Interessenten gehandelt. Der HSV hofft noch, Alidou zunächst noch einmal ausleihen zu können, ehe er die Norddeutschen dann später verlässt. Umgekehrt ist aber auch denkbar, dass Alidou schon in der Winterpause wechselt, dann könnten die Hamburger noch eine niedrige Ablösesumme erzielen.