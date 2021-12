Luxusimmobilien-Ranking

Die teuerste Wohnung 2021 gab es in Hamburg

16.12.2021, 13:57 Uhr | t-online

Hamburg aus der Luft (Archivbild): Die teuerste Wohnung, die 2021 bei immowelt.de angeboten wurde, gab es in der Hansestadt. (Quelle: NGH-Agentur/imago images)

Käufer von Luxusimmobilien mussten 2021 tief in die Tasche greifen, um spektakulär zu wohnen. Das Immobilienportal immowelt hat ein Ranking der teuersten Wohnungen und Häuser in Deutschland aufgestellt.

So viel wie in Hamburg hat 2021 niemand für eine auf dem Immobilienportal immowelt.de angebotene Wohnung bezahlen müssen. Das ergab eine Auswertung des Portals, in die alle Angebote von Januar bis November einflossen.

8,9 Millionen Euro – das war der Preis für die Luxuswohnung in Hamburg. Dafür gab es sechs Zimmer auf 430 Quadratmetern Wohnfläche mit direkter Lage an der Außenalster.



Auf dem zweiten Platz folgt eine 275 Quadratmeter große Wohnung im neu entstandenen Frankfurter Grand Tower, die mit 8,4 Millionen Euro zu Buche schlug. Der Quadratmeterpreis lag aufgrund der deutlich geringeren Wohnfläche sogar höher als bei der Hamburger Luxusimmobilie.

Ort Wohnfläche Angebotspreis Hamburg (Uhlenhorst) 430 qm 8.900.000 € Frankfurt (Gallus) 275 qm 8.411.200 € München (Maxvorstadt) 247 qm 7.250.000 € München (Altstadt-Lehel) 348 qm 7.200.000 € München (Bogenhausen) 240 qm 6.980.000 € München (Bogenhausen) 327 qm 6.350.000 € Berlin (Prenzlauer Berg) 415 qm 6.272.700 € Berlin (Dahlem) 413 qm 5.998.500 € München (Bogenhausen) 314 qm 5.990.000 € München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 225 qm 5.960.000 €

Dominiert werden die Top Ten der teuersten Wohnungen allerdings von München, wo sich sechs der zehn kostspieligsten Wohnungen befinden. Die teuerste Wohnung dort ließ sich im Bezirk Maxvorstadt für 7,3 Millionen Euro (Platz 3) erwerben. Für den Preis konnten Käufer eine Terrassenwohnung am Alten Botanischen Garten mit sechs Zimmern und Wellnessbereich beziehen.

Die teuersten Häuser: Spitzenreiter ist hier München

Ort Wohnfläche Grundstück Angebotspreis München (Bogenhausen) 495 qm 650 qm 14.438.700 € Sylt (Kampen) 260 qm 1.300 qm 12.950.000 € Sylt (Keitum) 209 qm 1.686 qm 12.500.000 € Starnberg (Tutzing) 380 qm 3.225 qm 12.500.000 € Starnberg (Herrsching) 500 qm 5.600 qm 12.000.000 € München (Bogenhausen) 427 qm 484 qm 11.734.300 € Hamburg (Blankenese) 343 qm 11.725 qm 11.000.000 € München (Neuhausen-Nymphenburg) 470 qm 810 qm 9.700.000 € Düsseldorf (Benrath) 439 qm 569 qm 8.950.000 € Sylt (Keitum) 422 qm 1.547 qm 8.950.000 €

Von den zehn teuersten Häusern fanden sich drei in der bayerischen Landeshauptstadt. Ebenfalls drei Mal vertreten war die Insel Sylt – und einmal Hamburg. Dort stand das Haus mit der größten Grundstücksfläche.