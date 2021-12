Hamburg

Vierter Advent: 2300 Aktive laufen über Köhlbrandbrücke

17.12.2021, 08:11 Uhr | dpa

Mehr als zwei Monate nach dem eigentlich geplanten Termin findet an diesem Sonntag die elfte Auflage des Köhlbrandbrückenlaufes statt. Unter 2G-Bedingungen dürfen rund 2300 Aktive die 12,3 Kilometer lang Strecke, bei der das Hamburger Wahrzeichen zweimal überlaufen werden muss, in Angriff nehmen. Zuschauer im Start- und Zielbereich sind nicht erlaubt. Der Start erfolgt um 10.00 Uhr auf dem Süd/West-Terminalgelände am Windhukkai.

"Wir wollen auch in diesem Jahr ein Signal dafür setzen, dass Freiluft-Sportveranstaltungen trotz Pandemie hygienesicher und gleichzeitig sportlich angemessen stattfinden können", sagte Frank Thaleiser. Der Cheforganisator dankte in der Mitteilung von Donnerstag zudem allen, dass die Veranstaltung möglich geworden sei.

Üblicherweise findet Deutschlands größter Brückenlauf am 3. Oktober statt. Er musste aber in diesem Jahr aufgrund von Baumaßnahmen im Hafengebiet auf den vierten Advent-Sonntag verschoben werden.