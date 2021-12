Unfall auf A7

Lkw kippt auf die Seite – zwölf Kilometer Stau

17.12.2021, 10:01 Uhr | t-online, KS

Kurz hinter dem Hamburger Elbtunnel ist ein Lkw auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Kran ist im Einsatz.

In Hamburg ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Lkw ist auf der A7 in Höhe Othmarschen gegen 6.45 Uhr auf die Seite gekippt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von t-online bestätigt, dauern die Bergungsarbeiten bereits seit Stunden an.

Der Fahrer des mit Spirituosen beladenen Lastwagens wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Er kam in ein Krankenhaus.

Unfall in Hamburg: Kran im Einsatz

Die Alkoholkisten mussten vorab umgeladen werden, bevor mit der Bergung begonnen werden konnte. Die Feuerwehr forderte einen Kran an, der den umgekippten Lkw von der A7 hebt. Weiterhin ist unklar, wie lange die Bergungsarbeiten andauern werden.

Eine Tunnelröhre in Fahrtrichtung Norden ist derzeit gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich bildete sich ein zwölf Kilometer langer Stau.



Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum der beladene Lkw auf die Seite kippte, sei bisher unklar.