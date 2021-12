Hamburg

Mit Sieg gegen Schalke: HSV will in Spitzengruppe

18.12.2021, 08:31 Uhr | dpa

Im letzten Punktspiel des Jahres will der Hamburger SV einen positiven Abschluss schaffen und sich in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festsetzen. Mit einem Sieg im Heimspiel am heutigen Samstag (20.30 Uhr/Sky, Sport1) gegen den punktgleichen Verfolger Schalke 04 würden die Hanseaten unter den Top 3 der 2. Liga in die Winterpause gehen. Coach Tim Walter fordert von seiner jungen Mannschaft noch mal einen Kraftakt, um sich eine Top-Ausgangsposition für die am 14. Januar 2022 (18.30 Uhr) mit dem Gastspiel bei Dynamo Dresden beginnende zweite Saisonhälfte zu verschaffen. Das Hinspiel bei den Schalkern hatte der HSV am 23. Juli mit 3:1 gewonnen.