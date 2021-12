Einkaufen in letzter Minute

Diese Supermärkte haben Weihnachten geöffnet

24.12.2021, 08:11 Uhr | t-online, EP

Einkauf in einem Supermarkt (Symbolbild): In einigen Märkten kann man auch an den Weihnachtstagen noch letzte Einkäufe tätigen. (Quelle: Martin Wagner/imago images)

Eine Zutat für das Weihnachtsmenü vergessen? In Hamburg ist das auch an den Feiertagen in einigen Supermärkten möglich. t-online gibt Ihnen einen Überblick über die geöffneten Märkte.

Die Gäste sind schon auf dem Weg und es fehlt noch an Knödeln oder der Wein ist aus, dann gibt es in Hamburg noch Rettung. Einige Supermärkte in der Hansestadt haben trotz der Feiertage geöffnet.

EDEKA Tamme Wandelhalle

Der Eingang zur Wandelhalle im Hamburger Hautbahnhof (Archivbild): Der Edeka-Markt hat am Heiligabend geänderte Öffnungszeiten. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)



Am 24. Dezember ist der Markt von 7- 16 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag können Hamburger von 7- 23 Uhr einkaufen.

Rewe Euroapassage

Am Ballindamm hat der Rewe-Markt am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, ebenso am 25. Dezember.

Auch beim Rewe auf der Mönckebergstraße können Hamburger am ersten Weihnachtstag von 6 bis 13 Uhr Lebensmittel einkaufen.

In den Rewe-Märkten im Brauerknechtgraben 47 und Dehnhaide 57 sind die Türen am Heiligen Abend sowie am ersten Weihnachtstag jeweils von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Der Edeka-Markt Lars Tamme am Hamburger Flughafen. (Quelle: Hanno Bode/imago images)



Edeka Tamme im Airport Plaza

Im Flughafen können Reisende und auch andere Hamburger, im Edeka an allen drei Weihnachtstagen noch von 6 bis 16 Uhr Einkäufe tätigen.

Disclaimer: Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Über die Weihnachtsfeiertage werden sicher noch weitere Geschäfte geöffnet sein. Die Angaben zu den jeweiligen Öffnungszeiten sind ohne Gewähr. Hier kann es wegen der Feiertage gegebenenfalls zu Abweichungen kommen.

Verwendete Quellen: Eigene Recherchen