Maximal zehn Personen erlaubt

Kontaktbeschränkungen schon vor Weihnachten

21.12.2021, 13:18 Uhr | dpa, LKA

Hamburg zieht die Corona-Regeln aufgrund der Omikron-Variante an: So sollen sich bereits zu den Feiertagen nur noch höchstens zehn Personen privat treffen dürfen.

Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante werden in Hamburg bereits zu Weihnachten die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene eingeschränkt. Nur noch maximal zehn Personen dürften privat zusammentreffen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des rot-grünen Senats.

Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechnet, berichtet der "Spiegel". Für Ungeimpfte gelte laut Bericht weiterhin eine Kontaktbeschränkung auf den eigenen Haushalt plus zwei Personen aus einem zweiten Haushalt. Sobald eine ungeimpfte Person an Treffen teilnehme, gelten die Regeln für Ungeimpfte.

Überdies gelte eine Sperrstunde für die Gastronomie: Ab dem 24. Dezember müssen Restaurants, Kneipen und Bars von 23.00 Uhr an schließen, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des rot-grünen Senats in Hamburg. Am Neujahrsmorgen gelte die Sperrstunde erst ab 1.00 Uhr.