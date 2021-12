Hamburg

Wohngebiet Tarpenbeker Ufer fertig: 940 neue Wohnungen

22.12.2021, 12:13 Uhr | dpa

Mit dem Wohngebiet Tarpenbeker Ufer ist im Hamburger Stadtteil Groß-Borstel eines der größten Wohnungsbauprojekte der Hansestadt fertiggestellt worden. Auf dem Gelände des vor Jahrzehnten stillgelegten Güterbahnhofs Lokstedt sind damit in 37 Gebäuden 940 Wohnungen für rund 2500 Menschen entstanden, wie das Bauunternehmen Otto Wulff am Mittwoch mitteilte.

"Im jetzt fertiggestellten Quartier Tarpenbeker Ufer finden sich viele unserer Ziele aus dem Bündnis für das Wohnen in Hamburg vorbildlich umgesetzt", sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Mehr als 300 Wohnungen seien öffentlich gefördert, es gebe eine "eine ausgewogene Mischung aus Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, hohe Energieeffizienz sowie Strom- und Wärmeerzeugung direkt im Quartier".

Weil die Einwohnerzahl in Deutschlands zweitgrößter Metropole seit vielen Jahren wächst und vor allem bezahlbarer Wohnraum in der Hansestadt knapp ist, ist Hamburg dringend auf Wohnungsbau in großem Stil angewiesen. Daher hatten sich Senat und Wohnungswirtschaft im Frühsommer mit ihrem zum dritten Mal aufgelegten "Bündnis für das Wohnen" darauf geeinigt, auch in den kommenden Jahren jährlich mindestens 10 000 neue Wohnungen zu bauen.