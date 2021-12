Hamburg

Seeler fordert HSV auf: Endlich "aus dem Anzug strampeln"

22.12.2021, 13:03 Uhr | dpa

Fußball-Idol Uwe Seeler will bei seinem Hamburger SV nicht noch einmal einen sportlichen Einbruch nach der Winterpause erleben. "Wir sollten uns diesmal endlich mal im neuen Jahr aus dem Anzug strampeln", sagte Seeler der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Damit spielt der 85 Jahre alte einstige HSV-Torjäger auf die Rückrunden-Verläufe der vergangenen drei Jahren an. Jedes Mal sammelten Hamburger in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte als in der ersten und verpassten dadurch den ersehnten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. "Alles ist möglich. Wir haben es noch in der Hand. Nur dürfen wir keine Sekunde nachlassen", meinte Seeler.

Seeler lobte auch die Entwicklung mehrerer HSV-Profis. Sonny Kittel habe es "wirklich drauf". Sebastian Schonlau organisiere "mit seiner Reife und Ruhe sehr abgebrüht die HSV-Defensive". Mario Vuskovic sei "der Innenverteidiger der Zukunft". Bei Marko Johansson sei es "gut, dass der HSV so einen starken zweiten Schlussmann im Kader hat". Und Top-Talent Faride Alidou "hat mich mit seiner unbekümmerten Art begeistert", sagte Seeler der "Bild".