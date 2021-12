Hamburg

Mutmaßliche Impfgegner beschmieren Impfstation

22.12.2021, 14:46 Uhr | dpa

Ein Arbeiter schließt die Elektronik eines Containers, in dem eine Impfstation eingerichtet ist, an. Foto: Marcus Brandt/dpa (Quelle: dpa)

Mutmaßliche Impfgegner haben den Container einer Impfstation im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel beschmiert. In schwarzer Schrift steht an mehreren Stellen "Denn sie wissen nicht was sie tun". Zudem seien die QR-Codes zum Anmelden übermalt worden, sagte ein Mitarbeiter am Mittwoch. An der Station bietet eine Klinik seit einigen Wochen Erst- Zweit- und Auffrischungsimpfungen sowie Tests an.