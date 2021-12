Hamburg

Mobiler Kran kippt in Hamburg um: Arbeiter verletzt

22.12.2021, 19:02 Uhr | dpa

Im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst ist am Mittwoch ein mobiler Baustellenkran umgekippt. Dabei wurde ein Arbeiter verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Warum der 2,5-Tonnen-Kran mit einer Stütze in eine Baugrube rutschte, war zunächst nicht bekannt. Der Kranführer kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.