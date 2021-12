Hamburg

St. Pauli: Bornemann wünscht sich für 2022 Sieg über Corona

23.12.2021, 12:33 Uhr | dpa

Neben der eigenen Gesundheit hat Sportchef Andreas Bornemann vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli einen außergewöhnlichen Wunsch für das bevorstehende neue Jahr. "Auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, wäre mein Wunsch, dass wir in 2022 die Corona-Pandemie besiegen würden", sagte der 50 Jahre alte Ex-Profi in einem am Donnerstag auf der Vereinshomepage verbreiteten Doppel-Interview, an dem auch Coach Timo Schultz beteiligt war.

Der Wunsch des Erfolgstrainers zu den Feiertagen geht in die gleiche Richtung. "Als Familienmensch freue ich mich, wenn alle im Kreis der Familie gesund und sicher Weihnachten feiern können", betonte der 44-Jährige, dessen Kicker als Zweitliga-Spitzenreiter in die Winterpause gegangen sind. "Der Rest kommt von alleine im Januar", ergänzte Timo Schultz. Er ließ dabei offen, ob er damit eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags, weitere Erfolge oder den späteren möglichen Aufstieg in die 1. Liga meinte.