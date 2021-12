Hamburg

Weihnachtsgeschäft in der City: 50 Prozent weniger Kunden

23.12.2021, 12:36 Uhr | dpa

Die Corona-Maßnahmen haben den Einzelhändlern in der Hamburger Innenstadt zu schaffen gemacht. Die Kundenzahl in den Geschäften sei um 50 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg am Donnerstag. Die Umsätze seien um 20 bis 40 Prozent im Vergleich zum letzten Weihnachtsgeschäft vor Corona gesunken. Die Händler sind jedoch froh, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden konnten. Die Verkaufsstände und Dekorationen hätten für eine weihnachtliche Atmosphäre gesorgt.

Die 2G-Regelung habe die Kunden verunsichert, und wegen der verbreiteten Arbeit im Homeoffice seien gerade in der Mittagszeit weniger Kunden unterwegs gewesen. Doch in den letzten Tagen vor Weihnachten seien wieder mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt gekommen. Auch das trockene Wetter habe dazu beigetragen. Trotz der Einbußen sei alles besser als ein erneuter Lockdown, betonte Engler.

Der City-Einzelhandel gehe mit vorsichtigem Optimismus ins neue Jahr. Viele Geschäfte hätten noch Ware, die zu reduzierten Preisen angeboten werden soll. Für den 9. Januar, den ersten verkaufsoffenen Sonntag im neuen Jahr, plant das City Management zusammen mit dem Lichtkünstler Michael Batz eine Aktion auf der Binnenalster.