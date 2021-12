Hamburg

Bischöfin Fehrs feiert Andacht mit Wohnungslosen

24.12.2021, 03:12 Uhr | dpa

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs besucht zu Heiligabend (11.00 Uhr) eine Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose im Stadtteil Eimsbüttel. In der diakonischen Einrichtung will Fehrs eine Andacht halten und die biblische Weihnachtsgeschichte lesen. Ein kleiner Posaunenchor soll Weihnachtslieder spielen. Es brauche Menschen, die anpacken für alle, die am Rand seien, sagte Fehrs in ihrer Weihnachtsbotschaft. Mit der Geburt von Jesus Christus verändere sich die Welt. "Es soll besser sein! Das ist die drängende Botschaft der Weihnachtsgeschichte", sagte die Bischöfin.

Wohnungslose können sich in der Einrichtung tagsüber aufwärmen, etwas essen, duschen und Wäsche waschen. Das Weihnachtsmenü zu Heiligabend besteht nach Angaben einer Mitarbeiterin aus Wildgulasch mit Rotkohl und Knödeln.