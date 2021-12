Straßenglätte bei Hamburg

Auto prallt gegen Baum – 15-Jährige stirbt

24.12.2021, 12:36 Uhr | dpa

Das Unfallfahrzeug, in dem eine 15-Jährige ihr Leben verlor: Die vier weiteren Insassen kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Quelle: Polizei Stade)

Tragischer Unfall kurz vor Heiligabend in der Nähe von Hamburg: Ein Mann hat bei Glätte die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Seine 15-jährige Tochter starb dabei.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Drochtersen ist die 15 Jahre alte Tochter des Fahrers ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 37-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Ritschermoor (Landkreis Stade) auf der K28 vermutlich aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über das mit fünf Personen besetzte Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte neben die Straße.

Die drei Insassen auf der Rückbank waren im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer, seine zwei Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren sowie ein 15-jähriger Junge wurden nach Polizeiangaben mit zum Teil schweren Verletzungen in die Kliniken nach Stade, Buxtehude und Bremervörde eingeliefert. Die 15-jährige Tochter des Fahrers konnte demnach trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte nicht gerettet werden, sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Die Kreisstraße 28 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.