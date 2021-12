Zwei Verletzte in Hamburg

BMW schleudert Opel quer über die Straße

25.12.2021, 08:39 Uhr | pb, t-online

Bei dem Unfall in Harburg schätzt die Polizei den Sachschaden auf 18.000 Euro. (Quelle: Blaulicht-News)

Bei einem Zusammenstoß in Harburg sind zwei Menschen verletzt worden. Vor dem Crash hielten sich offenbar beide nicht an die Verkehrsregeln. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus.

In Hamburg hat es an Heiligabend im Stadtteil Harburg einen schweren Unfall gegeben. Dort war gegen 18 Uhr ein Opel-Fahrer mit einem BMW kollidiert. Offenbar wollte der Astra-Fahrer laut Reportern vor Ort über eine durchgezogene Linie abbiegen – illegal an dieser Stelle.

Bei dem Unfall in der Buxtehuder Straße Ecke Schloßmühlendamm war der BMW-Fahrer wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei vor Ort berichtete.



Crash in Hamburg: Der Opel blieb an einer Säule hängen. (Quelle: André Lenthe)



Unfall in Hamburg: Polizei schätzt Sachschaden auf 18.000 Euro

Der Astra wurde bei dem Zusammenstoß über die Straße geschleudert, und blieb am Pfeiler einer Fußgängerbrücke hängen. Beide Fahrer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.



Einer der beiden verbrachte die Nacht mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus, der andere wurde später aus der Klinik entlassen. Ein Polizeisprecher sagte t-online am Morgen, dass man den Sachschaden auf rund 18.000 Euro schätze.